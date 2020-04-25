Стала відома дата відновлення одного з європейських футбольних чемпіонатів

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час прес-конференції з міністром спорту країни прийняли рішення відновити чемпіонат з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

За словами Моравецького, на початку травня футболісти зможуть повернутися до тренувань, а продовження турніру розпочнеться 29 травня.

“Це чудові новини. Згода уряду відновити тренування дає нам шанс реалізувати план, над яким ми працювали останні 4 тижні, разом з фахівцями з кризового штабу. Якщо не виникне несподіваних неприємностей і ситуація зі здоров’ям в країні дозволить це, після проходження підготовчого періоду ліга розпочнеться 29 травня”, — повідомив президент правління чемпіонату Польщі Марчін Анімучкі.

Відзначимо, що футбольну першість планують завершити 18-19 липня.

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