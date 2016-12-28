США продовжуватимуть підтримувати Україну – експерт

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Позиція США щодо підтримки України не зміниться, проте Д.Трамп може почати налагоджувати двосторонні відносини США та Росії. Про це в ефірі “5 каналу” сказав політолог Андрій Базуров, передає УНН.

“Позиція США не зміниться з приводу підтримки України. Як мінімум вона не погіршиться, тому що вся підтримка складається з двох важливих інституцій Америки — це президент і Конгрес. У Конгресі виборів не було. І республіканці як займали більшість, так вони її і зберігають”, — пояснив А.Базуров.

Водночас експерт зауважив, що позиція Д.Трампа якщо і зміниться, то вона буде направлена на покращення двосторонніх відносин Росії і США.

“Але це не значить, що вона буде проходити через якесь хитре урегулювання питання на Донбасі. Трамп — бізнесмен. Для нього важливі економічні відносини”, — додав експерт.

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