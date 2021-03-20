США пригрозили Індії санкціями за покупку російських систем С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. США закликали Індію відмовитися від купівлі російської зенітно-ракетної системи С-400. Міністр оборони США та Індії Ллойд Остін і Раджнатх Сінгх підняли це питання під час зустрічі в Нью-Делі в суботу, 20 березня, передає УНН.
Що відомо
Сполучені Штати настійно закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які викличуть санкції з боку Вашингтона, заявив глава Пентагону журналістам.
Контекст
Контракт на поставку С-400 в Індію було підписано в ході переговорів Москви і Нью-Делі на вищому рівні восени 2018 року. Перші поставки очікуються до кінця поточного року. Індія вже перевела російській стороні 800 млн доларів.
Російська зенітно-ракетна система вже істотно ускладнила відносини Сполучених Штатів і Туреччини. Вашингтон у відповідь на покупку Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з числа партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.