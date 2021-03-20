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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42628 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60860 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400

США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400

Киев  •  УНН

 • 14312 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. США призвали Индию отказаться от покупки российской зенитно-ракетной системы С-400. Министр обороны США и Индии Ллойд Остин и Раджнатх Сингх подняли этот вопрос во время встречи в Нью-Дели в субботу, 20 марта, передает УНН.

Что известно

Соединенные Штаты настоятельно призывают своих союзников и партнеров воздержаться от совершения покупок, которые вызовут санкции со стороны Вашингтона, заявил глава Пентагона журналистам.

Контекст

Контракт на поставку С-400 в Индию был подписан в ходе переговоров Москвы и Нью-Дели на высшем уровне осенью 2018 года. Первые поставки ожидаются до конца текущего года. Индия уже перевела российской стороне 800 млн долларов.

Российская зенитно-ракетная система уже существенно осложнила отношения США и Турции. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

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