США не допустять пакетних домовленостей щодо ситуації в Україні і Сирії - Р.Тіллерсон

Держсекретар Р.Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню.

"Керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії", - сказано у повідомленні.

П.Порошенко подякував Р.Тіллерсону за підтримку України в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму.

Як повідомляв УНН, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.