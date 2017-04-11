США не допустять пакетних домовленостей щодо ситуації в Україні і Сирії - Р.Тіллерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з державним секретарем Сполучених Штатів Рексом Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Держсекретар Р.Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню.
"Керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії", - сказано у повідомленні.
П.Порошенко подякував Р.Тіллерсону за підтримку України в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму.
Як повідомляв УНН, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.