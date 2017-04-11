США не допустят пакетных договоренностей по ситуации в Украине и Сирии - Р.Тиллерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсон накануне американо-российских переговоров в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Госсекретарь Р.Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, в частности на важности обеспечения режима прекращения огня.
“Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии”, — говорится в сообщении.
П.Порошенко поблагодарил Р.Тиллерсона за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма.
Как сообщал УНН, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.