США не допустят пакетных договоренностей по ситуации в Украине и Сирии - Р.Тиллерсон

Госсекретарь Р.Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, в частности на важности обеспечения режима прекращения огня.

“Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии”, — говорится в сообщении.

П.Порошенко поблагодарил Р.Тиллерсона за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.