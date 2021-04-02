США мають абсолютне моральне і юридичне право працювати як в Нормандському форматі, так і у ТКГ - Резніков

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“Нормандський формат може бути змінений. Задавалось питання, чи було це в розмові між президентами (Зеленський і Байденом — ред.). Я можу сказати — це триває публічно, на рівні України, мова про те, що участь Сполучених Штатів Америки є абсолютно можливою і прийнятною, на різних рівнях”, — сказав Резніков.

Деталі

Міністр нагадав про те, що США є членом Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

“На сьогоднішній день США як учасники Будапештського меморандуму мають абсолютне моральне і юридичне право починати працювати як в Нормандському форматі, так і на рівні послів координаторів у Тристоронній контактній групі”, — додав віцепрем’єр.

Що було раніше

У п’ятницю відбулась перша телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Джозефом Байденом.