США мають абсолютне моральне і юридичне право працювати як в Нормандському форматі, так і у ТКГ - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Нормандський формат може бути змінений, участь у ньому Сполучених Штатів Америки для України є абсолютно можливою і прийнятною, на різних рівнях. Про це сказав віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
Цитата
“Нормандський формат може бути змінений. Задавалось питання, чи було це в розмові між президентами (Зеленський і Байденом — ред.). Я можу сказати — це триває публічно, на рівні України, мова про те, що участь Сполучених Штатів Америки є абсолютно можливою і прийнятною, на різних рівнях”, — сказав Резніков.
Деталі
Міністр нагадав про те, що США є членом Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
“На сьогоднішній день США як учасники Будапештського меморандуму мають абсолютне моральне і юридичне право починати працювати як в Нормандському форматі, так і на рівні послів координаторів у Тристоронній контактній групі”, — додав віцепрем’єр.
Що було раніше
У п’ятницю відбулась перша телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Джозефом Байденом.