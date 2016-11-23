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США і РФ вимагають від Праги екстрадувати "російського хакера"

Київ • УНН

 • 9663 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. США і Росія домагається екстрадиції затриманого в Чехії громадянина Росії Євгена Нікуліна, якого США звинувачують у хакерській атаці. Про надходження двох запитів на екстрадицію повідомила представник міністерства юстиції Чехії Тереза ​​Шейбалова, передає УНН з посиланням на ВВС.

США і РФ вимагають від Праги екстрадувати "російського хакера"

"Ми отримали обидва документи фактично одночасно," - сказала Шейбалова про запити.

"Мін'юст розгляне ці документи. Сьогодні або завтра вони будуть направлені в міську прокуратуру Праги," - додала вона.

Прокуратура після розгляду повинна направити документи в празький суд, який і прийме рішення про екстрадицію Нікуліна в ту або іншу країну.

Є.Нікулін, 1987 року народження, був затриманий 5 жовтня в Празі. Каліфорнійський суд звинувачує його в скоєнні хакерських атак на об'єкти, розташовані в США. Американська соціальна мережа LinkedIn заявила про причетність росіянина до крадіжки даних понад сто мільйонів акаунтів.

Є.Нікулін заперечує провину і називає звинувачення помстою Сполучених Штатів за надання в Росії політичного притулку Едварду Сноуденом.

У Росії Є.Нікулін відомий як популярний блогер. Російський МЗС раніше заявляв, що працює з посольством Росії в Чехії, щоб запобігти екстрадицію Є.Нікуліна в США.

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