США і РФ вимагають від Праги екстрадувати "російського хакера"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. США і Росія домагається екстрадиції затриманого в Чехії громадянина Росії Євгена Нікуліна, якого США звинувачують у хакерській атаці. Про надходження двох запитів на екстрадицію повідомила представник міністерства юстиції Чехії Тереза Шейбалова, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Ми отримали обидва документи фактично одночасно," - сказала Шейбалова про запити.
"Мін'юст розгляне ці документи. Сьогодні або завтра вони будуть направлені в міську прокуратуру Праги," - додала вона.
Прокуратура після розгляду повинна направити документи в празький суд, який і прийме рішення про екстрадицію Нікуліна в ту або іншу країну.
Є.Нікулін, 1987 року народження, був затриманий 5 жовтня в Празі. Каліфорнійський суд звинувачує його в скоєнні хакерських атак на об'єкти, розташовані в США. Американська соціальна мережа LinkedIn заявила про причетність росіянина до крадіжки даних понад сто мільйонів акаунтів.
Є.Нікулін заперечує провину і називає звинувачення помстою Сполучених Штатів за надання в Росії політичного притулку Едварду Сноуденом.
У Росії Є.Нікулін відомий як популярний блогер. Російський МЗС раніше заявляв, що працює з посольством Росії в Чехії, щоб запобігти екстрадицію Є.Нікуліна в США.