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США и РФ требуют от Праги экстрадировать "российского хакера"

Киев • УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. США и Россия добиваются экстрадиции задержанного в Чехии гражданина России Евгения Никулина, которого США обвиняют в хакерской атаке. О поступлении двух запросов на экстрадицию сообщила представитель министерства юстиции Чехии Тереза Шейбалова, передает УНН со ссылкой на ВВС.

США и РФ требуют от Праги экстрадировать "российского хакера"

"Мы получили оба документа фактически одновременно", - сказала Т.Шейбалова о запросах.

"Минюст рассмотрит эти документы. Сегодня или завтра они будут направлены в городскую прокуратуру Праги", - добавила она.

Прокуратура после рассмотрения должна направить документы в пражский суд, который и примет решение об экстрадиции Никулина в ту или иную страну.

Е.Никулин, 1987 года рождения, был задержан 5 октября в Праге. Калифорнийский суд обвиняет его в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США. Американская социальная сеть LinkedIn заявила о причастности россиянина к краже данных более ста миллионов аккаунтов.

Е.Никулин отрицает вину и называет обвинения местью США за предоставление в России политического убежища Сноудену.

В России Е.Никулин известен как популярный блогер. Российский МИД ранее заявлял, что работает с посольством России в Чехии, чтобы предотвратить экстрадицию Никулина в США.

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