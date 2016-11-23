США и РФ требуют от Праги экстрадировать "российского хакера"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. США и Россия добиваются экстрадиции задержанного в Чехии гражданина России Евгения Никулина, которого США обвиняют в хакерской атаке. О поступлении двух запросов на экстрадицию сообщила представитель министерства юстиции Чехии Тереза Шейбалова, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Мы получили оба документа фактически одновременно", - сказала Т.Шейбалова о запросах.
"Минюст рассмотрит эти документы. Сегодня или завтра они будут направлены в городскую прокуратуру Праги", - добавила она.
Прокуратура после рассмотрения должна направить документы в пражский суд, который и примет решение об экстрадиции Никулина в ту или иную страну.
Е.Никулин, 1987 года рождения, был задержан 5 октября в Праге. Калифорнийский суд обвиняет его в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США. Американская социальная сеть LinkedIn заявила о причастности россиянина к краже данных более ста миллионов аккаунтов.
Е.Никулин отрицает вину и называет обвинения местью США за предоставление в России политического убежища Сноудену.
В России Е.Никулин известен как популярный блогер. Российский МИД ранее заявлял, что работает с посольством России в Чехии, чтобы предотвратить экстрадицию Никулина в США.