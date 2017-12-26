США досягли "історичного" скорочення бюджету ООН майже на 300 млн долларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сполучені Штати досягли скорочення бюджету ООН на суму 285 мільйонів доларів, що є “історичим зниженням витрат”. Про це заявила посол США при ООН Нікі Гейлі, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"Неефективність і витратність ООН є загальновідомими. Ми не дозволимо, щоб з щедрості американського народу користувались без звітування. Це історичне зниження витрат – на додаток до інших кроків з більш ефективного та підзвітного ООН – є значним кроком у вірному напрямку. Хоча ми радіємо з результатів бюджетних переговорів, будьте певні, що ми продовжимо шукати шляхи збільшення ефективності ООН, захищаючи наші інтереси", - заявила посол США при ООН Ніккі Хейлі, коментуючи скорочення бюджету ООН.
Зазначимо, що США фінансують приблизно 22 відсотки бюджету ООН і 29 відсотків миротворчих операцій.
Раніше представництво США при ООН опублікувало заяву про те, що "Сполучені Штати провели успішні переговори про скорочення бюджету ООН на 285 мільйонів доларів" на 2018-2019 роки".
"До того ж, ми зменшили роздуті видатки ООН на управління та функції підтримки, посилили ключові пріоритети США в світі і зміцнили дисципліну та підзвітність в системі ООН", - йдеться в заяві.
Ця економія проводиться на додаток до зниження видатків на 200 мільйонів доларів, яке було раніше оголошене генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерешем.
Нагадаємо, 24 грудня Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет всесвітньої організації на 2018-2019 роки у розмірі 5,39 млрд доларів США.