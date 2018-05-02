Справу щодо голови Деснянської РДА скерували до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Детективи НАБУ завершили досудове розслідування щодо голови Деснянської у місті Києві районної державної адміністрації за обвинуваченням у внесенні недостовірних даних до декларації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
"САП скеровано (до суду - ред.) обвинувальний акт у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому завершили детективи НАБУ, за підозрою голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, голова Деснянської РДА обвинувачується у тому, що будучи суб’єктом, уповноваженим на виконання функцій держави відповідно до пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 3 закону "Про запобігання корупції" і на якого поширюється дія цього закону, при подачі декларації за 2015 рік не відобразив відомостей про корпоративні права ТОВ "Аптекар-Груп" та ПП "Бон Вояж Груп", які відрізняються від достовірних на суму вартості цих корпоративних прав – 2 000 100 грн.
Крім того слідство вважає, що посадовець, достовірно знаючи про те, що йому належить на праві користування земельна ділянка загальною площею 0,0187 га в місті Кропивницькому, діючи умисно, в порушення п. 2 ч. 1 ст. 46 закону, в декларації за 2015 рік не відобразив ці відомості у розділі 3 "Об’єкти нерухомості", задекларувавши таким чином відомості, що відрізняються від достовірних на суму 93 860,23 грн.
Нагадаємо, голові Деснянської РДА Києва повідомлено про підозру.