Дело в отношении главы Деснянской РГА направили в суд

"САП направлено (в суд - ред.) обвинительный акт в уголовном производстве, досудебное расследование в котором завершили детективы НАБУ, по подозрению председателя Деснянского районного в городе Киеве государственной администрации в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, председатель Деснянской РГА обвиняется в том, что будучи субъектом, уполномоченным на выполнение функций государства в соответствии с пп. "В" п. 1 ч. 1 ст. 3 закона "О предупреждении коррупции" и на которого распространяется действие этого закона, при подаче декларации за 2015 год не отразил сведений о корпоративных правах ООО "Аптекарь-Групп" и ООО "Бон Вояж Групп", которые отличаются от достоверных на сумму стоимости этих корпоративных прав - 2 000 100 грн.

Кроме того следствие считает, что чиновник, достоверно зная о том, что ему принадлежит на праве пользования земельный участок общей площадью 0,0187 га в городе Кропивницком, действуя умышленно, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 46 закона, в декларации за 2015 год не отразил эти сведения в разделе 3 "Объекты недвижимости", задекларировав таким образом сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 93 860,23 грн.

Напомним, председателю Деснянской РГА Киева сообщено о подозрении.