Справа Шеремета: між активістами та правоохоронцями під судом сталася сутичка

Деталі

Так, після скасування засідання біля суду сталася сутичка між активістами та правоохоронцям. Мітингувальники вимагали звільнити фігурантів справи.

Активісти також намагалися блокувати виїзд з Шевченківського районного суду Києва, щоб звідти в СІЗО не вивезли ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, проте його все ж таки вивезли.

Адвокат однієї з підозрюваних Юлії Кузьменко Тарас Безпалий розповів журналісту УНН, що засідання зняли з розгляду через те, що один із присяжних задіяний в іншій справі.

Цитата

“Сьогодні стояло питання щодо дослідження матеріалів, які були надані прокурором. У нас досліджено 6,5 томів з 26. Окрім цього, були подані заяви щодо зміни запобіжного заходу Антоненку, тому що в нього є підозра на COVID-19. І так само заява від захисту Кузьменко щодо зміни запобіжного заходу у зв’язку з тим, що вона є кандидатом в народні депутати...”, — розповів адвокат.

Доповнення

Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Суд продовжив арешт Антоненку до 2 квітня.

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.