Справа Шеремета: між активістами та правоохоронцями під судом сталася сутичка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва скасував сьогоднішнє засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Біля суду сталася сутичка між правоохоронцями та активістами, передає УНН.
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Так, після скасування засідання біля суду сталася сутичка між активістами та правоохоронцям. Мітингувальники вимагали звільнити фігурантів справи.
Активісти також намагалися блокувати виїзд з Шевченківського районного суду Києва, щоб звідти в СІЗО не вивезли ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, проте його все ж таки вивезли.
Адвокат однієї з підозрюваних Юлії Кузьменко Тарас Безпалий розповів журналісту УНН, що засідання зняли з розгляду через те, що один із присяжних задіяний в іншій справі.
Цитата
“Сьогодні стояло питання щодо дослідження матеріалів, які були надані прокурором. У нас досліджено 6,5 томів з 26. Окрім цього, були подані заяви щодо зміни запобіжного заходу Антоненку, тому що в нього є підозра на COVID-19. І так само заява від захисту Кузьменко щодо зміни запобіжного заходу у зв’язку з тим, що вона є кандидатом в народні депутати...”, — розповів адвокат.
Доповнення
Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Суд продовжив арешт Антоненку до 2 квітня.
20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.