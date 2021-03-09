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Дело Шеремета: между активистами и правоохранителями под судом произошла стычка

Дело Шеремета: между активистами и правоохранителями под судом произошла стычка

Киев  •  УНН

 • 12053 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева отменил сегодняшнее заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. У суда произошла стычка между правоохранителями и активистами, передает УНН.

Детали

Так, после отмены заседания у суда произошла стычка между активистами и правоохранителям. Митингующие требовали освободить фигурантов дела.

Активисты также пытались блокировать выезд из Шевченковского районного суда Киева, чтобы оттуда в СИЗО не вывезли ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, однако его все же вывезли.

Адвокат одной из подозреваемых Юлии Кузьменко Тарас Беспалый рассказал журналисту УНН, что заседание сняли с рассмотрения из-за того, что один из присяжных задействован в другом деле.

Цитата

"Сегодня стоял вопрос по исследованию материалов, представленных прокурором. У нас исследовано 6,5 томов из 26. Кроме этого, были поданы заявления об изменении меры пресечения Антоненко, потому что у него есть подозрение на COVID-19. И так же заявление от защиты Кузьменко об изменении меры пресечения в связи с тем, что она является кандидатом в народные депутаты... ", - рассказал адвокат.

Дополнение

Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Суд продлил арест Антоненко до 2 апреля.

20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

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