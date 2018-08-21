Справа щодо адвокатів Януковича буде активно розслідуватися після вироку екс-президенту - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кримінальне провадження щодо адвокатів екс-президента України Віктора Януковича буде активно розслідуватися після оголошення об'єктивного вироку екс-президенту Януковичу, обвинуваченому у державній зраді. Про це Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Справа зареєстрована. Розслідуватися буде в активній її фазі, сподіваюся, після вироку у цій справі. Щоб не ставити під сумнів об'єктивність, незалежність сторін процесу. Бо важливим є і сторона обвинувачення і наявність сторони захисту. Як тільки суд прийме об'єктивне рішення, ми, звичайно, повернемося до цих обставин", - наголосив Луценко.
Як повідомляв УНН, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності захисника екс-президента України Віктор Януковича, який був призначений за рішенням суду Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, під час судових дебатів в Оболонському районному суді Києва групою осіб, зокрема з боку адвокатів екс-президента.
Нагадаємо, під час судових дебатів в Оболонському районному суді Києва за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, сталася штовханина між адвокатом екс-президента та поліцією.
Раніше, колишній президент України Віктор Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.