Дело относительно адвокатов Януковича будет активно расследоваться после приговора экс-президенту - ГПУ

"Дело зарегистрировано. Расследоваться будет в активной его фазе, надеюсь, после приговора по этому делу. Чтобы не ставить под сомнение объективность, независимость сторон процесса. Потому важно и сторона обвинения и наличие стороны защиты. Как только суд примет объективное решение, мы, конечно, вернемся к этим обстоятельствам ", - отметил Луценко.



Как сообщал УНН, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования деятельности защитника экс-президента Украины Виктора Януковича, который был назначен по решению суда Региональным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, во время судебных прений в Оболонском районном суде Киева группой лиц, в частности с стороны адвокатов экс-президента.



Напомним, во время судебных прений в Оболонском районном суде Киева по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, произошла потасовка между адвокатом экс-президента и полицией.

Ранее, бывший президент Украины Виктор Янукович написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.