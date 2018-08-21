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Дело относительно адвокатов Януковича будет активно расследоваться после приговора экс-президенту - ГПУ

Киев • УНН

 • 8143 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Уголовное производство в отношении адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича будет активно расследоваться после объявления объективного приговора экс-президенту Януковичу, обвиняемому в государственной измене. Об этом Генпрокурор Юрий Луценко сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.

Дело относительно адвокатов Януковича будет активно расследоваться после приговора экс-президенту - ГПУ

"Дело зарегистрировано. Расследоваться будет в активной его фазе, надеюсь, после приговора по этому делу. Чтобы не ставить под сомнение объективность, независимость сторон процесса. Потому важно и сторона обвинения и наличие стороны защиты. Как только суд примет объективное решение, мы, конечно, вернемся к этим обстоятельствам ", - отметил Луценко.

Как сообщал УНН, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования деятельности защитника экс-президента Украины Виктора Януковича, который был назначен по решению суда Региональным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, во время судебных прений в Оболонском районном суде Киева группой лиц, в частности с стороны адвокатов экс-президента.

Напомним, во время судебных прений в Оболонском районном суде Киева по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, произошла потасовка между адвокатом экс-президента и полицией.

Ранее, бывший президент Украины Виктор Янукович написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

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