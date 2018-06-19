Справа Курченка: прокуратура звернулася до суду з клопотанням про спецрозслідування
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 червня. УНН. Прокуратура Одеської області звернулася до суду з клопотанням про здійснення спецрозслідування стосовно колишнього голови спостережної ради групи компаній Сергія Курченка. Про це повідомили у прес-службі відомства, передає УНН.
"У рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаної особи", - йдеться у повідомленні.
С.Курченко підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві. Унаслідок оборудок злочинної організації з нафтопродуктами до бюджету не надійшло майже 7 мільярдів гривень обов'язкових платежів.
Нагадаємо, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовився розглядати касаційну скаргу на ухвали судів першої та другої інстанцій про здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка.