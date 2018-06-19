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Справа Курченка: прокуратура звернулася до суду з клопотанням про спецрозслідування

Справа Курченка: прокуратура звернулася до суду з клопотанням про спецрозслідування

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 19 червня. УНН. Прокуратура Одеської області звернулася до суду з клопотанням про здійснення спецрозслідування стосовно колишнього голови спостережної ради групи компаній Сергія Курченка. Про це повідомили у прес-службі відомства, передає УНН.

"У рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаної особи", - йдеться у повідомленні.

С.Курченко підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві. Унаслідок оборудок злочинної організації з нафтопродуктами до бюджету не надійшло майже 7 мільярдів гривень обов'язкових платежів.

Нагадаємо, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовився розглядати касаційну скаргу на ухвали судів першої та другої інстанцій про здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка. 

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