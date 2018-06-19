Дело Курченко: прокуратура обратилась в суд с ходатайством о спецрасследовании
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 июня. УНН. Прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством об осуществлении спецрасследование в отношении бывшего главы наблюдательного совета группы компаний Сергея Курченко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
"В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский районный суд г. Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении указанного лица", - говорится в сообщении.
С.Курченко подозревается в создании преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве. В результате сделок преступной организации с нефтепродуктами в бюджет не поступило почти 7 миллиардов гривен обязательных платежей.
Напомним, Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказался рассматривать кассационную жалобу на решения судов первой и второй инстанций об осуществлении специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко.