Справа бракованих бронежилетів: повідомлено про підозру засновнику компанії-постачальника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна для Збройних Сил України повідомлено підозру засновнику компанії-постачальника бронежилетів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомлено про підозру засновнику - заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна", - йдеться у повідомленні.
Так, він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах).
Нагадаємо, раніше у рамках кримінального провадження Генпрокуратурою було повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.
Після чого Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи.