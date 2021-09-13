Спортивна гімнастика: українці здобули чотири медалі на Кубку світового виклику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українські представники спортивної гімнастики везуть чотири медалі з Кубка світового виклику, що проходив у турецькому Мерсіні, повідомляє УНН з посиланням на дані НОК України.
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Три нагороди на рахунку Іллі Ковтуна: золото на брусах, срібло на коні та у вільних вправах.
"Золото" Іллі Ковтуна вже шосте для нього в цьому сезоні.
Також другою у вправах на брусах стала 17-річна Єлизавета Губарева.
Додамо
Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики відбувся у Туреччині 10-12 вересня. Це був фінальний етап перед початком чемпіонату світу. Уже 18-24 вересня в японському Кітакюшю відбудеться ЧС зі спортивної гімнастики.