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Спортивна гімнастика: українці здобули чотири медалі на Кубку світового виклику

Київ • УНН

 • 16594 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українські представники спортивної гімнастики везуть чотири медалі з Кубка світового виклику, що проходив у турецькому Мерсіні, повідомляє УНН з посиланням на дані НОК України.

Деталі

Три нагороди на рахунку Іллі Ковтуна: золото на брусах, срібло на коні та у вільних вправах.

"Золото" Іллі Ковтуна вже шосте для нього в цьому сезоні.

Також другою у вправах на брусах стала 17-річна Єлизавета Губарева.

Додамо

Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики відбувся у Туреччині 10-12 вересня. Це був фінальний етап перед початком чемпіонату світу. Уже 18-24 вересня в японському Кітакюшю відбудеться ЧС зі спортивної гімнастики.

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