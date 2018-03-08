Співробітник поліції вчинив самогубство на посту неподалік резиденції Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту у селищі Козин неподалік резиденції Президента України Петра Порошенка. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.
“Факт такий є (факт самогубства співробітника полку поліції особливого призначення на посту біля смт. Козин, неподалік резиденції П.Порошенка — ред.). Зараз проводиться розслідування. Відкрите кримінальне провадження”, — сказав речник поліції Київщини.
На запитання УНН про те, чи охороняв цей співробітник поліції резиденцію Президента, М.Жукович відповів, що “це сталося недалеко від резиденції, але на посту”.
Він уточнив, що випадок стався ще 23 лютого. Попередньо, співробітник поліції вчинив самогубство з табельної зброї.
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