Спір "Газпрому" і "Нафтогазу": українська компанія подасть додаткове звернення до апеляції у Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. НАК "Нафтогаз України" планує подати до суду у Швеції додаткове звернення для скасування тимчасової зупинки виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Газпромом" в рамках транзитного контракту. Про це УНН повідомили у прес-службі "Нафтогазу".
“Апеляційний суд округа Свеа, Швеція, сьогодні вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту між Нафтогазом та Газпромом. Сьогоднішня заява Газпрому щодо того, що суд залишив своє попереднє рішення без змін, не відповідає дійсності”, — йдеться у заяві.
Як пояснили в “Нафтогазі”, суд сьогодні відхилив твердження “Газпрому” щодо того, що значні частини обґрунтування транзитного рішення були начебто написані адміністративним секретарем.
“Однак суд залишив в силі тимчасове призупинення виконавчих дій за грошовими вимогами Нафтогазу через інші причини. Сьогодні компанія не мала нагоди надати свої контраргументи щодо цих причин. Нафтогаз планує подати до суду додаткове звернення з викладенням цих фактів і сподівається на перегляд останнього рішення”, — повідомили у компанії.
У компанії наголосили, що сьогоднішнє рішення не є обов’язковим до виконання судами інших юрисдикцій.
“Нафтогаз продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості Газпрому у інших юрисдикціях”, — наголосили в НАК.
Як повідомляв УНН, раніше російський “Газпром” заявив, що суд в Швеції відхилив апеляцію “Нафтогазу”.
“Ця обставина підсилює позицію „Газпрому“ при оскарженні спроб „Нафтогазу України“ примусово виконати згадане арбітражне рішення в різних країнах”, — заявили в російському холдингу.
Нагадаємо, 18 червня НАК “Нафтогаз України” звернувся до апеляційного суду в Швеції, який розглядає оскарження рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням російського ПАТ “Газпром” щодо газових контрактів.
Раніше “Газпром” заявив, що домігся призупинення рішення арбітражу щодо спору з “Нафтогазом”.
Так, російський “Газпром” в травні направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з “Нафтогазом України” за транзитним контрактом.