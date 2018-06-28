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Спор "Газпрома" и "Нафтогаза": украинская компания подаст дополнительное обращение к апелляции в Швеции

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза": украинская компания подаст дополнительное обращение к апелляции в Швеции

Киев  •  УНН

 • 12992 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" планирует подать в суд в Швеции дополнительное обращение для отмены временной остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в рамках транзитного контракта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Нафтогаза".

"Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между Нафтогазом и Газпромом. Сегодняшнее заявление Газпрома о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Как пояснили в "Нафтогазе", суд сегодня отклонил утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем.

"Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям Нафтогаза по другим причинам. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в компании.

В компании отметили, что сегодняшнее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций.

"Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях", - отметили в НАК.

Как сообщал УНН, ранее российский "Газпром" заявил, что суд в Швеции отклонил апелляцию "Нафтогаза".

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно выполнить упомянутое арбитражное решение в разных странах", - заявили в российском холдинге.

Напомним, 18 июня НАК "Нафтогаз Украины" обратился в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского ОАО "Газпром" по газовым контрактам.

Ранее "Газпром" заявил, что добился приостановления решения арбитража по спору с "Нафтогазом".

Так, российский "Газпром" в мае направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.

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