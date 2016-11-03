Спільні бойові навчання з Росією і Білоруссю пройдуть у Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні у Сербії розпочнуться міжнародні бойові навчання “Слов’янське братство—2016” з Росією та Білоруссю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У повідомленні зазначається, що сербське та російське оборонні відомства вказують різну тривалість та заплановані дати проходження навчань, а також кількість учасників від країн. Так, міноборони Сербії повідомляє про термін проходження бойових навчань з 3 по 9 листопада, а міноборони Росії у свою чергу — з 3 по 15 листопада. Проте прес-секретар міністерства оборони і збройних сил Сербії Йован Крівокапіч пояснив, що “останній день навчань — 9 листопада, але російські військові пробудуть в Сербії до 15 листопада”
“Розбіжність в даних є і за кількістю учасників: російське Міноборони повідомило про те, що в Сербію прибуло понад 150 російських і близько 50 білоруських десантників, а сербське відомство напередодні початку навчань поінформувало про 212 російських і 56 білоруських військових”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, метою навчань є покращення здатностей для вирішення завдань з виконання антитерористичних операцій в багатонаціональному середовищі.
“За даними сербського міноборони, "мета навчань — поліпшення оперативних спроможностей для вирішення тактичних і вогневих завдань з виконання антитерористичних операцій в багатонаціональному середовищі". Серед завдань на навчаннях передбачені: парашутний десант, атаки на бази умовних терористів, марш-кидок, стрільби, визначення позицій умовних терористів з використанням безпілотних літальних апаратів, артилерійська підготовка атаки, евакуація поранених, знищення вибухових пристроїв”, — зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНН, до планів РФ входять спільні навчання повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій, міжнародні навчання “Взаємодія 2016” і вчення з миротворчими контингентами ОДКБ “Нерушимое братство 2016”.