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Совместные боевые учения с Россией и Беларусью пройдут в Сербии

Совместные боевые учения с Россией и Беларусью пройдут в Сербии

Киев • УНН

 • 9080 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня в Сербии начнутся международные боевые учения "Славянское братство-2016" с Россией и Беларусью, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что сербское и российское оборонные ведомства указывают разную продолжительность и запланированные даты прохождения учений, а также количество участников от стран. Так, Минобороны Сербии сообщает о сроке прохождения боевых учений с 3 по 9 ноября, а Минобороны России в свою очередь - с 3 по 15 ноября. Однако пресс-секретарь министерства обороны и вооруженных сил Сербии Йован Кривокапич пояснил, что "последний день учений - 9 ноября, но российские военные пробудут в Сербии до 15 ноября"

"Расхождение в данных есть и по количеству участников: российское Минобороны сообщило о том, что в Сербию прибыло более 150 российских и около 50 белорусских десантников, а сербское ведомство накануне начала учений проинформировало о 212 российских и 56 белорусских военных", - говорится в сообщении.

Как сообщается, целью учений является улучшение способностей для решения задач по выполнению антитеррористических операций в многонациональной среде.

"По данным сербского Минобороны, "цель учений - улучшение оперативных возможностей для решения тактических и огневых задач по выполнению антитеррористических операций в многонациональной среде". Среди задач на учениях предусмотрены: парашютный десант, атаки на базы условных террористов, марш-бросок, стрельбы, определение позиций условных террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов, артиллерийская подготовка атаки, эвакуация раненых, уничтожение взрывных устройств", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, в планы РФ входят совместные учения воздушно-десантных войск и сил специальных операций, международные учения "Взаимодействие 2016" и учения с миротворческими контингентами ОДКБ "Нерушимое братство 2016".

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