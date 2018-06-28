Спільна декларація Варшави і Києва щодо історії “не стоїть на горизонті” - МЗС Польщі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Питання спільної декларації між Україною та Польщею щодо історичних питань “в даний час навіть не стоїть на горизонті”. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“У діалозі з українською стороною ми застрягли на питанні адміністративної заборони на ведення пошуку та ексгумації; ця заборона показує, наскільки відрізняються наші погляди на історичну правду”, — сказав він.

У той же час політик висловив надію, що польсько-ізраїльська угода про взаємини та історичну політику “конструктивно вплине на польсько-українські відносини”.

Нагадаємо, 27 червня сейм Польщі ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті країни. Згідно з рішенням польських депутатів, скасовано положення про кримінальну відповідальність за приписування польському народові або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини. Це статті 55a та 55b закону.

При цьому видання Dzieje зазначає, що раніше сейм Польщі відхилив всі зміни, запропоновані опозицією, в тому числі представників партії “Громадянська платформа”, яка хотіла скасувати положення закону про ІНП щодо “злочинів українських націоналістів”.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що набули чинності 1 березня, передбачали покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології” й викликали широкий резонанс, зокрема в Ізраїлі, США, а також Україні.

Як повідомляв УНН, голова Українського інститут національної пам’яті Володимир В’ятрович переконаний, що Україна повинна продовжувати докладати зусилля для того, щоб парламентарі Польщі виправили абсурдні помилки у законі про Інститут національної пам’яті Польщі, де передбачено реальне ув’язнення за заперечення “злочинів українських націоналістів”.

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