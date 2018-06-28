Совместная декларация Варшавы и Киева по истории "не стоит на горизонте" - МИД Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Вопрос совместной декларации между Украиной и Польшей по историческим вопросам "в настоящее время даже не стоит на горизонте". Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
“В диалоге с украинской стороной мы застряли на вопросе административного запрета на ведение поиска и эксгумации; этот запрет показывает, насколько отличаются наши взгляды на историческую правду”, — сказал он.
В то же время политик выразил надежду, что польско-израильское соглашение о взаимоотношениях и историческую политику “конструктивно повлияет на польско-украинские отношения”.
Напомним, 27 июня сейм Польши принял изменения в закон об Институте национальной памяти страны. Согласно решению польских депутатов, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.
При этом издание Dzieje отмечает, что ранее сейм Польши отклонил все изменения, предложенные оппозицией, в том числе представителей партии “Гражданская платформа”, которая хотела отменить положения закона о ИНП по “преступлениям украинских националистов”.
Принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, вступившие в силу 1 марта, предусматривали наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду “бандеровской идеологии” и вызвали широкий резонанс, в частности в Израиле, США, а также Украине.
Как сообщал УНН, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что Украина должна продолжать прилагать усилия для того, чтобы парламентарии Польши исправили абсурдные ошибки в законе об Институте национальной памяти Польши, где предусмотрено реальное заключения за отрицание “преступлений украинских националистов”.