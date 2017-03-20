Спікер ВР сподівається, що увечері відбудеться зустріч П.Порошенка з керівниками фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Зустріч керівників парламентських фракції з Президентом України Петром Порошенком може відбутися увечері. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Попереднього тижня, коли ми збиралися з головами фракцій і коли була озвучена ініціатива про зустрічі з Президентом, я ініціював зустріч Президента з головами фракцій. Сподіваюся, що сьогодні вона відбудеться, увечері... ", - зазначив спікер ВР.
З його слів, під час зустрічі з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.
"І там ми зможемо проговорити у тому числі і питання про громадянство, тому що я цілковито поділяю позицію, що має бути механізм позбавлення мандату і позбавлення громадянства України у випадку, коли людина має два паспорти", - сказав він.
Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів.