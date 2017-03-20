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Спикер ВР надеется, что вечером состоится встреча П.Порошенко с руководителями фракций

Спикер ВР надеется, что вечером состоится встреча П.Порошенко с руководителями фракций

Киев • УНН

 • 8914 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Встреча руководителей парламентских фракций с Президентом Украины Петром Порошенко может состоятся вечером. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"На предыдущей неделе, когда мы собирались с главами фракций и когда была озвучена инициатива о встрече с Президентом, я инициировал встречу Президента с главами фракций. Надеюсь, что сегодня она состоится, вечером...", - отметил спикер ВР.

По его словам, во время встречи с Президентом будут обсуждаться, в частности, технические вопросы двойного гражданства.

"И там мы сможем проговорить в том числе и вопрос о гражданстве, потому что я полностью разделяю позицию, что должен быть механизм лишения мандата и лишения гражданства Украины в случае, когда у человека два паспорта", - сказал он.

Напомним, П.Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов.

 

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