Спикер ВР надеется, что вечером состоится встреча П.Порошенко с руководителями фракций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Встреча руководителей парламентских фракций с Президентом Украины Петром Порошенко может состоятся вечером. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"На предыдущей неделе, когда мы собирались с главами фракций и когда была озвучена инициатива о встрече с Президентом, я инициировал встречу Президента с главами фракций. Надеюсь, что сегодня она состоится, вечером...", - отметил спикер ВР.
По его словам, во время встречи с Президентом будут обсуждаться, в частности, технические вопросы двойного гражданства.
"И там мы сможем проговорить в том числе и вопрос о гражданстве, потому что я полностью разделяю позицию, что должен быть механизм лишения мандата и лишения гражданства Украины в случае, когда у человека два паспорта", - сказал он.
Напомним, П.Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов.