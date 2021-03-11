Спікер парламенту Угорщини вакцинувався від коронавірусу китайським препаратом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Спікер парламенту Угорщини Ласло Ковер отримав ін'єкцію китайської вакцини Sinopharm проти COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на угорське інформаційне агентство MTI.
Деталі
Ковер отримав першу дозу китайської вакцини минулого тижня, а другу дозу йому дадуть 1 квітня.
Угорщина, перша країна-член Європейського Союзу, яка придбала та дозволила використання китайських вакцин, розпочала введення вакцини Sinopharm 24 лютого.
В Угорщині зафіксували 480 860 випадків коронавірусу, а кількість загиблих зросла до 16 325. 1 107 791 людина отримала принаймні один укол вакцини, в той час як 317 906 отримали два введення.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав ін'єкцію вакцини Sinopharm 28 лютого, через два дні після того, як президент Угорщини Янош Адер зробив вибір на користь китайської вакцини.