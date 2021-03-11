Спікер парламенту Угорщини вакцинувався від коронавірусу китайським препаратом

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Ковер отримав першу дозу китайської вакцини минулого тижня, а другу дозу йому дадуть 1 квітня.

Угорщина, перша країна-член Європейського Союзу, яка придбала та дозволила використання китайських вакцин, розпочала введення вакцини Sinopharm 24 лютого.

В Угорщині зафіксували 480 860 випадків коронавірусу, а кількість загиблих зросла до 16 325. 1 107 791 людина отримала принаймні один укол вакцини, в той час як 317 906 отримали два введення.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав ін'єкцію вакцини Sinopharm 28 лютого, через два дні після того, як президент Угорщини Янош Адер зробив вибір на користь китайської вакцини.