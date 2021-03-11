Спикер парламента Венгрии вакцинировался от коронавируса китайским препаратом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Спикер парламента Венгрии Ласло Ковер получил инъекцию китайской вакцины Sinopharm против COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на венгерское информационное агентство MTI.
Детали
Ковер получил первую дозу китайской вакцины на прошлой неделе, а вторую дозу ему дадут на 1 апреля.
Венгрия, первая страна-член Европейского Союза, приобрела и разрешила использование китайских вакцин, начала введения вакцины Sinopharm 24 февраля.
В Венгрии зафиксировали 480 860 случаев коронавируса, а число погибших возросло до 16 325. 1107791 человек получил по крайней мере один укол вакцины, в то время как 317 906 получили два ввода.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил инъекцию вакцины Sinopharm 28 февраля, через два дня после того, как президент Венгрии Янош Адер сделал выбор в пользу китайской вакцины.