Спікер палати представників США поїде до Європи на зустрічі з союзниками у НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Спікер палати представників США Пол Раян очолить делегацію конгресу США, яка відвідає Європу для зустрічі із союзиками по НАТО, передає УНН посилаючись на повідомлення офісу Пола Раяна.
У повідомленні йдеться, що делегація відвідає Велику Британію, Норвегію, Польщу та Естонію для розгляду і обговорення нових загроз безпеці, з якими стикаються в Європі.
19 квітня очікують, що П.Раян виступить у британському аналітичному центрі Policy Exchange.
Нагадаємо, спікер палати представників США назвав Росію "глобальною загрозою".