Спикер палаты представителей США поедет в Европу на встречи с союзниками по НАТО

В сообщении говорится, что делегация посетит Великобританию, Норвегию, Польшу и Эстонию для рассмотрения и обсуждения новых угроз безопасности, с которыми сталкиваются в Европе.

19 апреля ожидают, что П.Раян выступит в британском аналитическом центре Policy Exchange.

Напомним, спикер палаты представителей США назвал Россию "глобальной угрозой".