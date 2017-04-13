Спикер палаты представителей США поедет в Европу на встречи с союзниками по НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Спикер палаты представителей США Пол Райан возглавит делегацию конгресса США, которая посетит Европу для встречи с союзикамы по НАТО, передает УНН со ссылкой на сообщение офиса Пола Райана.
В сообщении говорится, что делегация посетит Великобританию, Норвегию, Польшу и Эстонию для рассмотрения и обсуждения новых угроз безопасности, с которыми сталкиваются в Европе.
19 апреля ожидают, что П.Раян выступит в британском аналитическом центре Policy Exchange.
Напомним, спикер палаты представителей США назвал Россию "глобальной угрозой".