Spiegel: в квартирі злочинця з Мюнстера знайшли деталі для створення міни-пастки

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Київ • УНН

 • 11019 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Німецькі слідчі виявили в квартирі чоловіка, який протаранив на автомобілі літнє кафе в Мюнстері, деталі для створення міни-пастки. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Der Spiegel.

Знайдена конструкція на даному етапі не являла собою ніякої небезпеки і не могла завдати шкоди оточуючим, відзначили в поліції. “Злочинець не міг би привести її в дію в короткостроковій перспективі”, — підкреслив представник правоохоронних органів Роланд Форхольт.

7 квітня громадянин ФРН з психічними відхиленнями направив машину в групу людей в Мюнстері. Після цього він скоїв суїцид в автомобілі. В результаті інциденту загинули, крім нього, двоє людей, близько 20 постраждали.

Як повідомляв УНН, поліція Німеччини запобігла теракту на берлінському напівмарафоні.

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