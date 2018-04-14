Spiegel: в квартирі злочинця з Мюнстера знайшли деталі для створення міни-пастки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Німецькі слідчі виявили в квартирі чоловіка, який протаранив на автомобілі літнє кафе в Мюнстері, деталі для створення міни-пастки. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Der Spiegel.
Знайдена конструкція на даному етапі не являла собою ніякої небезпеки і не могла завдати шкоди оточуючим, відзначили в поліції. “Злочинець не міг би привести її в дію в короткостроковій перспективі”, — підкреслив представник правоохоронних органів Роланд Форхольт.
7 квітня громадянин ФРН з психічними відхиленнями направив машину в групу людей в Мюнстері. Після цього він скоїв суїцид в автомобілі. В результаті інциденту загинули, крім нього, двоє людей, близько 20 постраждали.
Як повідомляв УНН, поліція Німеччини запобігла теракту на берлінському напівмарафоні.