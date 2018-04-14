Spiegel: в квартире преступника из Мюнстера нашли детали для создания мины-ловушки

Найденная конструкция на данном этапе не представляла собой никакой опасности и не могла причинить вред окружающим, отметили в полиции. “Преступник не мог бы привести ее в действие в краткосрочной перспективе”, — подчеркнул представитель правоохранительных органов Роланд Форхольт.

7 апреля гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. После этого он совершил суицид в автомобиле. В результате инцидента погибли, кроме него, два человека, около 20 пострадали.

Как сообщал УНН, полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне.