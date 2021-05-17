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Спецлужби Польщі затримали громадянина, якого підозрюють у шпіонажі на користь РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Агентство внутрішньої безпеки (АВБ) Польщі затримало громадянина республіки Марчіна К. (прізвище згідно з польським законодавством не називається), підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами і передачі їм інформації, що стосується військової галузі. Про це повідомив прес-секретар міністра, координуючого роботу польських спецслужб, Станіслав Жарин, пише УНН з посиланням також на повідомлення уряду республіки.

Спецлужби Польщі затримали громадянина, якого підозрюють у шпіонажі на користь РФ

Деталі

“5 травня 2021 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали 43-річного чоловіка за підозрою в шпигунстві. Згідно з матеріалами, зібраними АВБ, вищезгаданий громадянин Польщі співпрацював зі спецслужбами Росії”, — інформував Жарин журналістів.

За версією слідства, підозрюваний виконував доручені йому завдання, в тому числі надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали з військової галузі, а також про юридичних осіб та громадян Польщі.

Повідомляється, що затриманий зізнався у осудних йому діях. Суд призначив йому тримісячний арешт. Слідчі у цій справі провели обшуки, допитали свідків, зібрали предмети і документи, які доповнили доказову базу. Всі матеріали розслідування засекречені.

#ABW zatrzymała jedną osobę podejrzaną o szpiegostwo. Jak wskazuje materiał dowodowy mężczyzna współpracował ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej.

Szczegóły w komunikacie! https://t.co/zntfUvP8SX

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) May 17, 2021

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