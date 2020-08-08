Спека і грози: синоптики дали прогноз на наступні три доби

“У найближчі три доби вночі без опадів, вдень в більшості західних, на початку наступного тижня і в північних, у вівторок також в центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, температура вночі 13-19°, на півдні місцями 20-22°; вдень 23-29°, у південних, східних областях та на Закарпатті до 33°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.