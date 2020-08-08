Жара и грозы: синоптики дали прогноз на следующие трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В ближайшие трое суток ночью без осадков, а днем местами жара, а местами - грозы. Температура достигнет 23-29°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток ночью без осадков, днем в большинстве западных, в начале следующей недели и в северных, во вторник также в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза", - сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, температура ночью 13-19°, на юге местами 20-22°; днем 23-29°, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 33°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.