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Совгиря подасть свою кандидатуру на суддю КСУ - очікує на підтримку фракції

Совгиря подасть свою кандидатуру на суддю КСУ - очікує на підтримку фракції

Київ • УНН

 • 20629 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря подаватиму свою кандидатуру на посаду судді КСУ від парламенту. Про це вона розповіла у коментарі УНН.

Відповідаючи на запитання, чи буде вона подавати свою кандидатуру на суддю КСУ від ВР, Совгиря відповіла: "Так, я буду подаватися. Я сподіваюся, що буде підтримка від фракції. З інших фракцій не знаю, чи вже є кандидати".

Як повідомляла Совгиря раніше, новий конкурс на обрання суддів Конституційного Суду триватиме близько трьох місяців із моменту його оголошення комітетом з питань правової політики.

Нагадаємо, що 13 листопада правовий комітет оголосив конкурс на суддів КСУ від ВР.

У свою чергу, представник Президента у КСУ Федір Веніславський заявляв, що фракція "Слуга народу" підтримає кандидатуру Ольги Совгирі, якщо вона буде подаватись на посаду судді Конституційного суду України.

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