Совгиря подасть свою кандидатуру на суддю КСУ - очікує на підтримку фракції

Відповідаючи на запитання, чи буде вона подавати свою кандидатуру на суддю КСУ від ВР, Совгиря відповіла: "Так, я буду подаватися. Я сподіваюся, що буде підтримка від фракції. З інших фракцій не знаю, чи вже є кандидати".

Як повідомляла Совгиря раніше, новий конкурс на обрання суддів Конституційного Суду триватиме близько трьох місяців із моменту його оголошення комітетом з питань правової політики.

Нагадаємо, що 13 листопада правовий комітет оголосив конкурс на суддів КСУ від ВР.

У свою чергу, представник Президента у КСУ Федір Веніславський заявляв, що фракція "Слуга народу" підтримає кандидатуру Ольги Совгирі, якщо вона буде подаватись на посаду судді Конституційного суду України.