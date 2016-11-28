Солом'яний різдвяний цап згорів у Швеції на своє 50-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Солом’яний різдвяний козел Евлебокен зі шведського міста Евле, став відомим через те, що майже щороку стає жертвою паліїв, у своє 50-річчя, 27 листопада, через кілька годин після святкування він знову згорів, передає УНН з посиланням на Gefle Dagblad.
“Вшанування козла відбулося в неділю, і через кілька годин він згорів,” — повідомляє джерело.
Наразі поліція розшукує двох чи більше зловмисників.
Так, піввіковий ювілей традиції зведення солом’яного козла відзначили в місті Евле в неділю феєрверком і концертом.
Козла в Евле спалювали або наносили йому інший збиток більше 30 разів. Іноді йому вдавалося дожити до Різдва, іноді — ні. Останній раз козел горів в 2015 році.
Поруч з козлом встановлена веб-камера. Торішнього палія поліція знайшла, відомо, що суд зобов’язав його виплатити до місцевої міської адміністрації матеріальну шкоду в 80 тисяч крон (8 тисяч євро).
Солом’яний цап — атрибут шведського різдвяного оздоблення, його зазвичай ставлять біля новорічної ялинки. Різдвяний козел в Евле незвичайний тим, що його встановлюють на площі міста щорічно в кінці листопада. Він досягає 13 метрів у висоту, семи метрів в довжину і важить три тонни.