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Соломенный рождественский козел сгорел в Швеции в свое 50-летие

Киев • УНН

 • 11515 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Соломенный рождественский козел Евлебокен со шведского города Евле, стал известным из-за того, что почти ежегодно становится жертвой поджигателей, в свое 50-летие, 27 ноября, через несколько часов после празднования он снова сгорел, передает УНН со ссылкой на Gefle Dagblad.

Соломенный рождественский козел сгорел в Швеции в свое 50-летие

"Чествование козла произошло в воскресенье, и через несколько часов он сгорел", - сообщает источник.

В настоящее время полиция разыскивает двух или более злоумышленников.

Так, полувековой юбилей традиции возведения соломенного козла отметили в городе Евле в воскресенье фейерверком и концертом.

Козла в Евле сжигали или наносили ему иной ущерб более 30 раз. Иногда ему удавалось дожить до Рождества, иногда - нет. Последний раз козел горел в 2015 году.

Рядом с козлом установлена ​​веб-камера. Прошлогоднего поджигателя полиция нашла, известно, что суд обязал его выплатить местной городской администрации материальный ущерб в 80 тыс крон (8 тыс евро).

Соломенный козел - атрибут шведского рождественского убранства, его обычно ставят у новогодней елки. Рождественский козел в Евле необычен тем, что устанавливают на площади города ежегодно в конце ноября. Он достигает 13 метров в высоту, семи метров в длину и весит три тонны.

 

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