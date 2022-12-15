У засніженому лісі: солдати НАТО заспівали "Щедрик"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У засніженому лісі Латвії солдати НАТО заспівали англомовну версію "Щедрика". Відповідне відео опублікували на ютуб-каналі Північноатлантичного альянсу.
Деталі
В описі під відео зазначили, що "Щедрик" виконала багатонаціональна група солдат із країн-членів НАТО, зокрема з Данії, Латвії, Іспанії та США.
Додамо
"Щедрик" – всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, створений на початку XX століття.