В заснеженном лесу: солдаты НАТО спели "Щедрик"

Детали

В описании под видео отметили, что "Щедрик" выполнила многонациональная группа солдат из стран-членов НАТО, в частности из Дании, Латвии, Испании и США.

Добавим

"Щедрик" – всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале XX века.