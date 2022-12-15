В заснеженном лесу: солдаты НАТО спели "Щедрик"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В заснеженном лесу Латвии солдаты НАТО спели англоязычную версию "Щедрика". Соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале Североатлантического альянса.
Детали
В описании под видео отметили, что "Щедрик" выполнила многонациональная группа солдат из стран-членов НАТО, в частности из Дании, Латвии, Испании и США.
Добавим
"Щедрик" – всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале XX века.