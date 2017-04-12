Сьогодні вперше родини отримають листи від бранців із Макіївської колонії - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні, у рамках мінської групи, родинам заручників привезли листи від їх близьких, яких утримують у Макіївській колонії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"...сьогодні ми в рамках мінської групи, де також працюють В. Медведчук і представники СБУ, привезли родинам заручників листи від їх близьких з Макіївської колонії, від 3 десятків наших хлопців", - написала І.Геращенко.
Вона також додала, що й раніше представникам підгрупи кілька разів вдавалося саме через мінську групу передати листи в Макіївську колонію.
"...але попри домовленості отримати зворотні листи для родичів, такої можливості досьогодні представники ОРДЛО нам не давали. Ми раді, що родини сьогодні отримають листи від рідних", - повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, у грудні 2016 року МКЧХ зміг отримати від 31 заручника в ОРДО листи до рідних.