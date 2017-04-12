Сегодня впервые семьи получат письма от пленников из Макеевской колонии - И.Геращенко

"... сегодня мы в рамках минской группы, где также работают В.Медведчук и представители СБУ, привезли семьям заложников письма от их близких с Макеевской колонии, от 3 десятков наших ребят", - написала И.Геращенко.

Она также добавила, что и раньше представителям подгруппы несколько раз удавалось именно через минскую группу передать письма в Макеевскую колонию.

"... но несмотря на договоренности получить ответы на письма для родственников, такой возможности до сих пор представители ОРДЛО нам не давали. Мы рады, что семьи сегодня получат письма от родных", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, в декабря 2016 года МККК смог получить от 31 заложника в ОРДО письма к родным.