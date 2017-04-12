Сегодня впервые семьи получат письма от пленников из Макеевской колонии - И.Геращенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71803 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109738 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167777 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123214 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120767 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114691 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105717 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158579 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня впервые семьи получат письма от пленников из Макеевской колонии - И.Геращенко

Сегодня впервые семьи получат письма от пленников из Макеевской колонии - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 19976 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня, в рамках минской группы, семьям заложников привезли письма от их близких, которых удерживают в Макеевской колонии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"... сегодня мы в рамках минской группы, где также работают В.Медведчук и представители СБУ, привезли семьям заложников письма от их близких с Макеевской колонии, от 3 десятков наших ребят", - написала И.Геращенко.

Она также добавила, что и раньше представителям подгруппы несколько раз удавалось именно через минскую группу передать письма в Макеевскую колонию.

"... но несмотря на договоренности получить ответы на письма для родственников, такой возможности до сих пор представители ОРДЛО нам не давали. Мы рады, что семьи сегодня получат письма от родных", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, в декабря 2016 года МККК смог получить от 31 заложника в ОРДО письма к родным.

Украинские Национальные Новости

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