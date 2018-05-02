Сьогодні вночі в Україні можна спостерігати міні-парад планет
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні вночі жителі Європи, в тому числі і України, зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище: міні-парад планет. В одну лінію в небі вишикуються Марс, Сатурн, Юпітер, Місяць, а також дві зірки: Спіка і Антарес. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву астрономів.
Парад розпочнеться близько опівночі в ніч з 2 на 3 травня. Першими на небі з'являться Юпітер і Спіка, останнім підніметься Марс. Найкраще явище буде видно близько 3 години ночі, коли всі небесні тіла вишикуються в ряд.
Дане явище можна назвати тільки міні-парадом, так як все по одну сторону від Сонця в невеликому секторі виявляться тільки три планети, Місяць та дві зірки, а для малого параду необхідно чотири планети.
Також треба пам'ятати, що бувають і "невидимі" паради планет. Просто тому, що на певному віддаленні від Сонця Юпітер і Сатурн перестають бути помітними неозброєним оком, але все ще в стані вибудовуватися в одну лінію.
Як повідомляв УНН, Європейське космічне агентство (ЄКА) провело "перепис" Чумацького Шляху, оприлюднивши другий великий випуск даних місії Gaia.