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Сегодня ночью в Украине можно наблюдать мини-парад планет

Киев • УНН

 • 19753 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня ночью жители Европы, в том числе и Украины, смогут наблюдать необычное астрономическое явление: мини-парад планет. В одну линию в небе выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, а также две звезды: Спика и Антарес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заяву астрономів.

Сегодня ночью в Украине можно наблюдать мини-парад планет

Парад начнется около полуночи в ночь с 2 на 3 мая. Первыми на небе появятся Юпитер и Спика, последним поднимется Марс. Лучше всего явление будет видно около 3 часов ночи, когда все небесные тела выстроятся в ряд.

Данное явление можно назвать только мини-парадом, так как всего по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо четыре планеты.

Также надо помнить, что бывают и "невидимые" парады планет. Просто потому, что на определенном удалении от Солнца Юпитер и Сатурн перестают быть различимыми невооруженным глазом, но все еще в состоянии выстраиваться в одну линию.

Как сообщал УНН, Европейское космическое агентство (ЕКА) провело "перепись" Млечного Пути, обнародовав второй крупный выпуск данных миссии Gaia.

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