Сегодня ночью в Украине можно наблюдать мини-парад планет

Парад начнется около полуночи в ночь с 2 на 3 мая. Первыми на небе появятся Юпитер и Спика, последним поднимется Марс. Лучше всего явление будет видно около 3 часов ночи, когда все небесные тела выстроятся в ряд.



Данное явление можно назвать только мини-парадом, так как всего по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо четыре планеты.

Также надо помнить, что бывают и "невидимые" парады планет. Просто потому, что на определенном удалении от Солнца Юпитер и Сатурн перестают быть различимыми невооруженным глазом, но все еще в состоянии выстраиваться в одну линию.

Как сообщал УНН, Европейское космическое агентство (ЕКА) провело "перепись" Млечного Пути, обнародовав второй крупный выпуск данных миссии Gaia.