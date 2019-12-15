Сьогодні відзначають День працівників суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. День працівників суду в Україні відзначають щорічно 15 грудня, повідомляє УНН.
Так, саме 15 грудня 1917 року в Українській народній республіці був створений Генеральний суд - найвищий судовий орган.
У незалежній Україні, це свято встановлено згідно з указом Президента України "Про День працівників суду" від 8 грудня 2000 року № 1318/2000.
"…ураховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави…", - сказано в указі.
У цей день вітають співробітників Конституційного суду, арбітражного і судів загальної юрисдикції.
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський призначив 93 судді у місцевих загальних судах.