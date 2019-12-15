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Сьогодні відзначають День працівників суду

Сьогодні відзначають День працівників суду

Київ • УНН

 • 30666 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. День працівників суду в Україні відзначають щорічно 15 грудня, повідомляє УНН.

Так, саме 15 грудня 1917 року в Українській народній республіці був створений Генеральний суд - найвищий судовий орган.

У незалежній Україні, це свято встановлено згідно з указом Президента України "Про День працівників суду" від 8 грудня 2000 року № 1318/2000.

"…ураховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави…", - сказано в указі.

У цей день вітають співробітників Конституційного суду, арбітражного і судів загальної юрисдикції.

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський призначив 93 судді у місцевих загальних судах.

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