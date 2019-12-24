Сьогодні відбудеться засідання Кабміну - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що сьогодні відбудеться засідання уряду. Про це він заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ж Кабмін через пів години", - зазначив Федоров.
Так, засідання Кабінету міністрів України має відбутися об 11:00.
Додамо, що Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наразі перебуває на презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців.
Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, у кожному міністерстві є видатки, які передбачають цифровізацію та інформатизацію, тому коштів у бюджеті вистачить на створення "держави у смартфоні".