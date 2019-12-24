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Сьогодні відбудеться засідання Кабміну - Федоров

Сьогодні відбудеться засідання Кабміну - Федоров

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що сьогодні відбудеться засідання уряду. Про це він заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ж Кабмін через пів години", - зазначив Федоров.

Так, засідання Кабінету міністрів України має відбутися об 11:00.

Додамо, що Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наразі перебуває на презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців.

Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, у кожному міністерстві є видатки, які передбачають цифровізацію та інформатизацію, тому коштів у бюджеті вистачить на створення "держави у смартфоні".

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