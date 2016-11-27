Сьогодні в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні із північного заходу Європи до України прийде черговий атмосферний фронт. Він зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Температура повітря вночі 0-5 С°, на сході до −7-10 С°, протягом дня від −2 С° до +5 С°, у західній частині до +6+10 С°.
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- У західній частині переважатиме волога погода, дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-3 С°, місцями 0+3 С°, вдень +4+9 С°, на Закарпатті до +10+12 С°.
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- У північних областях очікуються дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі −2-7 С°, на Сумщині місцями до −10 С°, вдень до +2+5 С°.
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- У східних областях дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі −4-10 С°, вдень від −3 С° до +4 С°.
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- У центральній частині дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3 С° до −2 С°, вдень 0-5 С°.
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- У південній частині переважно дощ. Температура повітря вночі від +3 С° до −2 С°, вдень +2+7 С°.
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Місцями очікуються тумани та серпанки.
Вітер в Україні західний та північно-західний, 5-12 м/с.